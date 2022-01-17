Події

12:49 17.01.2022

Порошенко запевняє, що він та його захист оперативно ознайомляться з матеріалами справи

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Порошенко запевняє, що він та його захист оперативно ознайомляться з матеріалами справи

П'ятий президент України (2014-2019 рр.), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко запевняє, що він та його захист ознайомляться з матеріалами справи протягом найближчої години, щоб далі брати участь у засіданні у Печерському районному суді у понеділок.

Після оголошення перерви в судовому засіданні Порошенко вийшов із будівлі суду і повідомив людям, які зібралися на його підтримку, що найближчої години він та його адвокати завершать ознайомлення з підозрою та іншими матеріалами, які їм надав суд.

"Ми зацікавлені в тому, щоб це (ознайомлення - ІФ) було швидким... Ми повернемося за пару десятків хвилин і продовжимо наш з вами бій", - сказав Порошенко.

Він також додав, що під час судового засідання йому було надано безоплатного адвоката, послуг якого він не потребує. "Безоплатний адвокат вийшов і сказав, що це провокація", - сказав Порошенко.

Як повідомлялося, на початку судового засідання Печерського районного суду Києва щодо обрання Порошенку запобіжного заходу в рамках справи про незаконне постачання вугілля з окупованої території адвокат Ігор Головань заявив, що захисту необхідний час для ознайомлення з підозрою та загалом матеріалами справи. Після цього суд оголосив перерву, не уточнивши на який час. Згодом Головань уточнив журналістам, що адвокати мають дві години для ознайомлення з матеріалами.

Теги: #порошенко #суд #матеріали
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