СБУ ліквідувала в Одесі підпільний майнінг-центр криптовалют

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) ліквідували в Одесі підпільний центр із майнінгу криптовалют, який викрадав промислові обсяги електроенергії з державного об'єкта критичної інфраструктури.

"Протиправна діяльність могла призвести до надзвичайних ситуацій у транспортній сфері, зокрема під час залізничних перевезень. Крім того, нейтралізація нелегального бізнесу дала змогу запобігти мільйонним бюджетним збиткам, точний розмір яких встановить експертиза", - повідомляється на сайті спецслужби у понеділок.

За даними слідства, до створення нелегального майнінг-центру причетні двоє мешканців Одеси. Технологічне обладнання для майнінгу електронних грошей було встановлено в орендованому складському приміщенні на території міста. Частину отриманих прибутків вони конвертували в іноземну валюту та виводили за кордон через третіх осіб. Інші цифрові гроші зберігали на власних віртуальних гаманцях.