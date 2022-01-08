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11:14 08.01.2022

США працюють над організацією передачі Україні ПЗРК Stinger

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США працюють над організацією передачі Україні ПЗРК Stinger

Сполучені Штати співпрацюють з країнами НАТО над організацією передачі переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger Україні, повідомляє портал mil.in.ua (ГО "Український мілітарний центр") з посиланням на заяви неназваного американського чиновника в інтерв'ю каналу NBC News.

Робота з постачання американських переносних комплексів протиповітряної оборони ведеться на замовлення уряду Києва, зазначає NBC News.

"Українські чиновники вважають, що ракети класу земля-повітря Stinger допоможуть військовим захистити країну від російських вертольотів і безпілотників", - йдеться в інтерв'ю.

Білий дім за останній місяць зв'язався з деякими колишніми високопоставленими чиновниками національної безпеки і російськими експертами, щоб обговорити свій підхід до Росії.

Деякі з цих офіційних осіб, зокрема колишні високопоставлені офіцери і посли, закликали адміністрацію дотримуватися жорсткої лінії, підтримувати єдиний фронт з європейськими союзниками, уникати сигналів Москви про те, що вона може домогтися поступок для нарощування своїх військ навколо України, зазначає NBC News.

Група колишніх співробітників Служби національної безпеки і високопоставлених військових у своєму листі президенту Байдену закликала надати більше зброї Україні вже зараз, направивши Києву ракети Stinger і почавши додаткові поставки протитанкових ракет Javelin з радарами для відстеження артилерійського вогню.

У листопаді 2021 року стало відомо, що в США розглядають можливість відправки Україні партії комплексів Stinger і вертольотів Мі-17, які спочатку призначалися для афганської армії, пише видання.

Теги: #пзрк #stinger
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