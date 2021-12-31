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12:09 31.12.2021

Многие страны встретят Новый год без фейерверков и традиционных массовых мероприятий из-за COVID-19

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Многие страны встретят Новый год без фейерверков и традиционных массовых мероприятий из-за COVID-19

Власти во многих странах мира в этом году отказались от запланированных массовых мероприятий в новогоднюю ночь из-за роста заболеваемости коронавирусом, в частности из-за быстро распространяющегося штамма "омикрон".

Ситуация с COVID-19 в последние недели серьезно обострилась в Европе, что привело к отмене, например, традиционного пиротехнического шоу над Афинским Акрополем, муниципалитетам в Греции также запретили проводить любые общественные мероприятия по случаю Рождества и Нового года. До 3 января в Греции возвращено обязательное ношение масок как на улице, так и в помещениях, для поездок на общественном транспорте необходимы специализированные маски с высоким уровнем защиты.

Запуск фейерверков по случаю Нового года отменили и на Елисейских полях в Париже. Премьер Франции Жан Кастекс объявил также о запрете любых массовых вечеринок и празднований в канун Нового года, он рекомендовал даже вакцинированным французам сделать тест на коронавирус перед тем, как встречаться с родственниками.

Ряд городов Италии решил отказаться от праздничных мероприятий из-за обеспокоенности в связи с распространением коронавируса. В Венеции, где в Новый год традиционно проходят концерты на открытом воздухе и пиротехнические шоу, в этом году ничего подобного не будет. В области Кампания до 1 января включительно запретили употребление алкоголя в общественных местах.

В Германии с 28 декабря ужесточены ограничения и запрещены новогодние массовые мероприятия, разрешено встречаться группами до 10 человек.

Запланированное ранее праздничное мероприятия в канун Нового года на Трафальгарской площади в Лондоне также отменили. Мэр британской столицы Садик Хан заявил, что это "трудное решение", но "безопасность лондонцев должна быть на первом месте".

В свою очередь жители Нидерландов встретят Новый год в условиях частичного локдауна. В стране закрыты магазины, занимающиеся продажей не жизненно важных товаров, бары, спортзалы, парикмахерские и ряд других объектов сферы услуг и развлечений. По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, введение таких мер "нельзя было избежать". Европейские СМИ отмечают, что многие жители Нидерландов решили встретить Новый год в соседней Бельгии, где ограничений заметно меньше.

В Польше, между тем, несмотря на действующие ограничения разрешили ночным клубам и барам открыться в канун Нового года, чтобы принять посетителей.

В США, где в последние дни фиксируют антирекорды по заболеваемости коронавирусом, решения о праздничных мероприятиях разнятся от штата к штату. На Таймс-сквер в Нью-Йорке в этом году решили не отказываться полностью от праздника, но сократить его масштаб. Собраться на площади смогут только 15 тыс. человек с документом, подтверждающим вакцинацию. Ранее, до пандемии, на празднование Нового года на Таймс-сквер собиралось около 60 тыс. человек. В Лос-Анджелесе праздничные мероприятия пройдут без зрителей, но их будут транслировать онлайн. В Чикаго в новогоднюю ночь запустят традиционный фейерверк с пяти мостов, но местные власти призвали жителей сдать тест на коронавирус прежде, чем отправляться смотреть салют. В Лас-Вегасе также планируют громко отметить Новый год и запустить фейерверки.

В Австралии, которая одна из первых встречает Новый год, планируют мероприятия при соблюдении строгих мер безопасности. В частности, намечен запуск салюта в Сиднее, жителей обяжут соблюдать социальное дистанцирование.

В ОАЭ для участия в праздничных мероприятиях введено обязательно ношение масок. Разрешено заполнять помещения на 80%, при этом посетители обязаны иметь документ, подтверждающий либо вакцинацию, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 96 часов.

В Китае, откуда, как считается, начал распространяться COVID-19, также не предвидится масштабных празднований. В частности, массовые праздничные мероприятия не запланированы в Пекине. Городские власти призывают пекинцев по возможности не покидать столицу. Жителям районов Китая, где был выявлен коронавирус, разрешён въезд в Пекин только при сдаче отрицательного теста на вирус.

Китайские власти, как отмечают западные СМИ, особенно внимательно ведут борьбу против коронавирусной инфекции, так как в феврале КНР предстоит провести зимнюю Олимпиаду.

Теги: #коронавирус #новый_год
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