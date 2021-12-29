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07:55 29.12.2021

Підприємці Запоріжжя пікетували місцеву мерію через "космічні" квитанції за опалення

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Підприємці Запоріжжя пікетували місцеву мерію через "космічні" квитанції за опалення

Запорізькі підприємці, обурені сумами платіжних квитанцій за теплову енергію, що підвищилися більш ніж у 5 разів, прийшли до мерії з вимогою до керівництва міста розібратися з новим порядком нарахувань за опалення, запровадженим міським концерном "Муніципальні теплові мережі" (МТМ).

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", 28 грудня понад 50 представників малого та середнього бізнесу Запоріжжя зібралися у холі Запорізької міської ради з вимогою зустрічі з міським керівництвом.

За їхніми словами, міський концерн МТМ з 1 листопада анулював договори на теплопостачання їхніх підприємств і ввів для всіх абонентів типовий договір приєднання.

З посиланням на цей документ нарахування за теплову енергію стали розраховуватися за новою методикою №315 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

В результаті квитанції за опалення, отримані запорізькими представниками малого та середнього бізнесу у грудні, "зросли в 5-6 разів, і сягають десятків тисяч гривень за теплову енергію, надану "в теплому листопаді".

На зустріч із підприємцями вийшов секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, який нині виконує обов'язки міського голови Запоріжжя.

Бізнесмени наголосили, що їх доходи не дозволяють оплачувати такі "космічні" рахунки за опалення, внаслідок чого запорізький малий та середній бізнес почне масово закриватися.

Також вони вимагали від місцевої влади переглянути порядок нарахувань за спожите опалення та запобігти краху малого та середнього бізнесу у місті.

"Справді, проблема існує: є Методика №315, яка дозволяє кілька варіантів перерахунку, є прогалини в ній. Потрібно це озвучити і передати через міську раду до Кабінету міністрів, нехай вони теж це побачать", - заявив секретар міськради.

Куртєв призначив зустріч за участю всіх зацікавлених сторін, щоб почати вирішувати проблему, яка вже найближчим часом набуде всеукраїнського масштабу, оскільки решта областей України перейшла на новий порядок розрахунків за теплову енергію на місяць пізніше Київської та Запорізької областей - з 1 грудня.

За словами учасників акції, бізнесмени решти регіонів поки що не бачили нових рахунків за опалення.

Новий порядок розрахунків запроваджено в Україні відповідно до "Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг №315", яка була розроблена та затверджена Мінрегіонбудом 22 листопада 2018 року, але у Запоріжжі ще не використовувалася. Її розробку було передбачено Законом України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" від 22 червня 2017 року.

Перехід на типові договори приєднання для всіх споживачів теплової енергії здійснювався згідно із Законом України "Про житлово-комунальні послуги" від 9 листопада 2017 року.

Низка експертів у галузі ЖКГ заявляли про недосконалість усіх цих комунальних новацій. Практичне їх впровадження призвело до очікуваних протестів малого та середнього бізнесу.

 

 

Теги: #підприємці #пікет #запоріжжя
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