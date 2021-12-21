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20:05 21.12.2021

"Інтерстарч" оскаржить штраф АМКУ на 283 млн грн і пов'язує його з переслідуванням Порошенка

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"Інтерстарч" оскаржить штраф АМКУ на 283 млн грн і пов'язує його з переслідуванням Порошенка

ТОВ "Інтерстарч Україна"називає безпідставним штраф Антимонопольного комітету України на компанію і афілійовані з нею ПрАТ "Дніпровський КПК" і ПрАТ" Інтеркорн " у розмірі 283 млн грн і пов'язує його з переслідуванням п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Дії АМКУ спрямовані виключно на політичне переслідування колишнього кінцевого бенефіціарного власника товариств Порошенка Петра Олексійовича. Не випадково це рішення регулятора повністю збігається за часом з новою політично мотивованою атакою правоохоронної системи на п'ятого президента", - наголошується в заяві компанії в понеділок.

"Інтерстарч" звинувачує комітет у відсутності економічних і технологічних експертиз і неправильному визначенні ринку, що штучно звузило його межі і спотворило становище компаній на ньому. Зокрема, йдеться в заяві, АМКУ не досліджував взаємозамінність кукурудзяної патоки з патокою з іншої сировини (наприклад, пшениці). "За абсурдною логікою комітету, якщо компанія Apple виробляє телефон iPhone, то вона є монополістом на ринку телефонів iPhone і не потрібно аналізу альтернатив", – вважають в "Інтерстарч".

На думку компанії, АМКУ також безпідставно залучив "Дніпровський КПК" і "Інтеркорн" як відповідачів у справі, застосувавши до них абсолютно незаконний і абсурдно великий штраф, тоді як вони є переробниками сировини, не продають патоку третім особам і жодним чином не впливають на формування цін.

"По-третє, АМКУ зробив все, щоб позбавити товариства їхніх процесуальних прав, зокрема можливості представити регулятору свою позицію у справі" – зазначається також у заяві, згідно з якою компанії сумлінно виконували всі вимоги відомства.

"Інтерстарч" уточнив, що компанії забезпечують робочими місцями 1500 працівників, протягом 2018-2020 років сплатили до бюджетів різних рівнів 640 млн грн податків і тільки за п'ять останніх років інвестували в майбутнє переробної промисловості України понад 3,2 млрд грн.

"Рішення ставить під загрозу діяльність заводів переробників і може зупинити роботу товариств на внутрішньому ринку і експорт продукції у понад 70 країн світу", – наголошується в заяві.

У компанії анонсували оскарження в суді рішення АМКУ і висловили думку про його негативний вплив на інвестиційний клімат України.

Як повідомлялося, АМКУ у вівторок оштрафував на загальну суму 283,62 млн грн пов'язану з кондитерською корпорацією "Рошен" групу компаній бенефіціарного власника Олексія Порошенка (син Петра Порошенка): ТОВ "Інтерстарч Україна" – на 210,19 млн грн, ПрАТ "Дніпровський КПК" – на 47,46 млн грн і ПрАТ "Інтеркорн" – на 25,98 млн грн, а також зобов'язав у двомісячний термін з дати отримання рішення припинити порушення.

"Штраф винесено за два порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції через зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної і глюкозних сиропів", – йшлося в прес-релізі відомства.

Виручка "Інтерстарч Україна" у 2020 році становила 4 млрд 203,7 млн грн за чистого збитку 338,02 млн грн, "Дніпровського КПК" – відповідно 949,17 млн грн і 3,99 млн грн, "Інтеркорна" – 519,62 млн грн і 14,59 млн грн, хоча 2019 рік всі компанії завершили з чистим прибутком.

Теги: #протест #інтерстарч #амку
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