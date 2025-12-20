Поліція: встановлено, що над столицею був піднятий неідентифікований дрон

Поліція Києва уточнила інформацію щодо відео з дроном з російським прапором, нібито знятим над центром столиці, яке поширилося в соцмережах в суботу.

"Після додаткової перевірки встановлено, що неідентифікований дрон справді був піднятий у столиці. Деталі події встановлюються", - вказується у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше правоохоронці заявили, що не знайшли підтвердження інформації про дрон над Києвом, і назвали відео фейком.