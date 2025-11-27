Міністри оборони ЄС обговорять подальшу підтримку Україні

Міністри оборони країн-членів Європейського союзу обговорять подальшу підтримку України у різних форматах – військовому, фінансовому та боротьбу з так званим "тіньовим флотом" Росії, яка проти України веде військову агресію.

Про відповідний порядок денних засідання Ради Європейської ради з питань зовнішніх справ (оборона), яке пройде у понеділок в Брюсселі, повідомив журналістам у четвер в Брюсселі напередодні засідання високопосадовий європейський дипломат. Він також анонсував участь у засіданні міністра оборони України Дениса Шмигаля та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Життєво важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну, щоб забезпечити, що вона здатна захищати себе. Це, звичайно, означає надання фінансової, а також військової підтримки", - сказав він.

Співрозмовник журналістів констатував, що ЄС "робить це по-різному". "Одним із важливих напрямків, звичайно, є навчальна місія EUМUM, яка продовжує зміцнювати військовий потенціал України. Також ми плануємо на два різні періоди: на поточний стан справ та на інший - у разі припинення вогню. Як ви знаєте, ми робимо це вже деякий час, тому навчальна місія - це один із них", - пояснив він.

Високопосадовий європейський дипломат також повідомив про те, що ЄС готує наступну виплату фінансової допомоги Україні за рахунок непередбаченого прибутку від іммобілізованих російських активів. "Це четвертий платіж, який буде здійснено на початку наступного року, але ми готуємо його зараз, щоб забезпечити готовність держав-членів", - деталізував він, уточнивши, що цей платіж може становити 80 млн євро.

За його словами, міністри також обговорять можливі додаткові варіанти фінансування для України, включаючи запропоновані Європейською комісією. "З цього питання Високий представник тісно співпрацює з Комісією, щоб представити конкретні пропозиції до грудневого засідання Європейської Ради щодо посилення співробітництва в оборонно-промисловій сфері між Україною та ЄС", - наголосив співрозмовник журналістів.

Так, зокрема, Високий представник обговорить з міністрами пропозиції щодо того, "як забезпечити приватне фінансування, як його можна мобілізувати, а також надіслати чіткий сигнал суб’єктам, які підтримують Україну, і показати їм, що підтримка України – це також інвестиція в європейську безпеку".

Іншим питанням в аспекті допомоги Україні буде протидія російському тіньовому флоту. "Безвідповідальна практика Росії на морі з метою подальшого фінансування її агресії має припинитися, і ЄС активізував свої зусилля для протидії цьому", - зазначив високопосадовець.

Він нагадав, що нещодавно Високий представник призначив з цього питання координатора, який тісно співпрацюватиме з національними координаторами та Комісією для просування роботи вперед. "Міністри закордонних справ обговорювали це 20 листопада, а тепер міністри оборони обговорюватимуть свою частину цього питання, тому що для них це також важлива тема, і важливо використовувати всі цивільні та військові інструменти, щоб зробити експлуатацію тіньового флоту дорожчою, ускладнити її та повністю дотримуватися міжнародного права", - пояснив він.