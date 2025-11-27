Дебютний Санкційний саміт почав роботу в Києві у четвер

(розширена)

Представники 21 країни, серед яких США, Велика Британія та члени ЄС, беруть участь у першому Санкційному саміті, який почав роботу в Києві в четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Не маємо жодних ілюзій щодо намірів режиму Путіна: вони не розуміють дипломатії, вони розуміють лише силу. І я думаю, що одним із найсильніших інструментів, які ми маємо, є санкції. І тому чудово, що ми сьогодні говоримо тут про них", – зазначила під час відкриття саміту посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Як повідомив журналістам радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, за два дні роботи саміту його учасники обговорять вплив санкцій та можливість їх посилення у ключових секторах, як-от тіньовий флот, енергетика, фінанси, а також шляхи для зменшення лазівок для обходу санкцій.

Прем’єрка України Юлія Свириденко, серед іншого, наголосила на необхідності санкцій у фінансовій сфері. "Зараз ми спостерігаємо, як Росія активно використовує криптовалюти та інші фінансові схеми. Потік коштів сягає мільярдів доларів щомісяця, тому нам потрібно знайти рішення, як його зупинити, і я думаю, що це має бути і може бути частиною сьогоднішнього обговорення", – заявила вона.

З необхідністю таких санкцій, особливо в сфері криптовалют, погодився спеціальний посланник з питань виконання санкцій ЄС Девід О’Салліван.

Як повідомляється на сайті президента України, О’Салліван наголосив, що 19 санкційних пакетів Євросоюзу та запроваджені обмеження Великої Британії, США, Канади та Японії дають результати й впливають на економіку Росії. За його словами, робота в цьому напрямі має тривати. "Це не про один пакет або наступний пакет – це буде безперервний процес. Поки триває ця жахлива війна, нам постійно потрібно буде адаптувати, доопрацьовувати, удосконалювати та звертатися до нових сфер і лазівок, які ми виявляємо. Тож це буде постійна робота в процесі", – сказав він.

За словами Власюка, в саміті беруть участь представники України, Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ірландії, Ісландії, Італії, Канади, Кіпру, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції, Швеції та Євросоюзу.

"Санкційні координатори проведуть професійну та відверту дискусію про вплив санкцій та їх синхронізацію в юрисдикції країн-партнерів, а також про потенційні нові можливості для посилення тиску на Росію. Важливим питанням лишається протидія надходженню іноземних компонентів у РФ. Учасники саміту матимуть змогу оглянути російські засоби ураження та знайдені в них компоненти іноземного виробництва", – розповів він.

Власюк акцентував, що від початку цього року президент Володимир Зеленський підписав 56 указів щодо запровадження санкцій, зокрема проти військово-промислового комплексу Росії, тіньового флоту, російських пропагандистів і фінансового сектору. Із січня 2024 року запрацював Державний реєстр санкцій, у якому вже є понад 20 тис. підсанкційних фізичних та юридичних осіб. За його словами, фіналізуються напрацювання щодо 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Результатом саміту стане напрацювання подальших кроків для зміцнення санкційної коаліції.

Власюк додав, що в програмі саміту також відвідування його учасниками Київського інституту судової експертизи, де вони ознайомляться із засобами ураження, в яких Росія використовує іноземні компоненти завдяки обходу санкцій.

Окрім того, в п’ятницю до роботи форуму долучиться понад десяток українських громадських організацій та think tank, які працюють над санкційною тематикою, сказав уповноважений президента.

На його думку, це вдалий час для проведення саміту, тому що наразі ЄС готує 20-й санкційний пакет.