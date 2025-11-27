Дебютний Санкційний саміт почав роботу в Києві у четвер

Представники 21 країни, серед яких США, Велика Британія та члени ЄС, беруть участь у першому Санкційному саміті, який почав роботу у Києві в четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Не маємо жодних ілюзій щодо намірів режиму Путіна: вони не розуміють дипломатії, вони розуміють лише силу. І я думаю, що одним із найсильніших інструментів, які ми маємо, є санкції. І тому чудово, що ми сьогодні говоримо тут про них", – зазначила під час відкриття саміту посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Як повідомив журналістам радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, за два дні роботи саміту його учасники обговорять вплив санкцій та можливість їх посилення у ключових секторах, як-от тіньовий флот, енергетика, фінанси, а також шляхи для зменшення лазівок для обходу санкцій.

Прем’єрка України Юлія Свириденко, серед іншого, наголосила на необхідності санкцій у фінансовій сфері. "Зараз ми спостерігаємо, як Росія активно використовує криптовалюти та інші фінансові схеми. Потік коштів сягає мільярдів доларів щомісяця, тому нам потрібно знайти рішення, як його зупинити, і я думаю, що це має бути і може бути частиною сьогоднішнього обговорення", – заявила вона.

З необхідністю таких санкцій, особливо в сфері криптовалют, погодився спеціальний посланник з питань виконання санкцій ЄС Девід О’Салліван.

Власюк додав, що в програмі саміту також відвідування його учасниками Київського інституту судової експертизи, де вони ознайомляться із засобами ураження, в яких Росія використовує іноземні компоненти завдяки обходу санкцій.

Окрім того в п’ятницю до роботи у форуму будуть долучені понад десяток українських громадських організацій та think tank, які працюють над санкційною тематикою, сказав уповноважений президента.

На його думку, це вдалий час для проведення саміту, тому що наразі ЄС готує 20-й санкційний пакет.