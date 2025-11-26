Інтерфакс-Україна
Події
17:43 26.11.2025

Принцип "Проєктуй і будуй" починає діяти в ОПК України

Фото: Міноборони України

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запровадження експериментального проєкту в оборонно-промисловому комплексі – в основі принцип "Проєктуй і будуй".

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони, ухвалене урядом рішення дозволить пришвидшити дублювання виробничих потужностей одного з ключових підприємств українського оборонно-промислового комплексу. А після практичного відпрацювання положень експерименту, його дія може бути розширена на інші сегменти вітчизняного ОПК.

Відповідно до чинного законодавства будь-яке будівництво складається з кількох основних стадій: від проєктування до введення в експлуатацію. І кожний наступний етап не може розпочинатися до завершення попереднього, що суттєво затягує створення нових виробничих об’єктів.

Урядова постанова, до розробки якої залучалися фахівці Міністерства оборони України, передбачає спрощений механізм. Зокрема, проєктування та будівництво в межах експериментального проєкту можуть виконуватися одночасно. Також підприємство, яке бере участь в експериментальному проєкті, матиме право укладати договори про постачання ресурсів (води, газу, тепла, електричної енергії) без зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката.

У відомстві наголосили, що ухвалене рішення забезпечить швидке резервування виробничих потужностей для безперебійного постачання продукції оборонного призначення державним замовникам.

"Проєктуй і будуй" – ініціатива Кабінету Міністрів України для більш швидкого будівництва чи відновлення житла, лікарень та інших важливих об’єктів інфраструктури. Вона змінює підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта – "під ключ". Це європейська практика, відома як Design-build.

