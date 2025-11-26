Уряд невдовзі передасть проєкт Ветеранського кодексу на розгляд парламенту - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що проєкт Кодексу України про захист державності, незалежності та статус захисників держави невдовзі буде переданий на розгляд Верховної Ради.

"Нам важливо, щоб ветеранська політика була комплексною і передбачала підтримку наших Захисників і Захисниць в усіх сферах життя. Сьогодні на засіданні уряду ухвалили низку нових рішень для цього: Готуємо Ветеранський кодекс — новий цілісний документ, який об’єднує всі норми, що стосуються статусу, гарантій і підтримки ветеранів та ветеранок.. Невдовзі він буде переданий на розгляд парламенту", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у середу.

За її словами, документ упорядковує категорії захисників, зокрема: ветеранів війн ХХ століття та членів їхніх сімей; родин загиблих Захисників і Захисниць України; іноземців та людей без громадянства, які стали на захист України; постраждалих учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної сотні; ⁠працівників підприємств і організацій, які брали участь у заходах оборони, хоч і не були військовослужбовцями.

На думку прем’єра, Кодекс має забезпечити: комплексну підтримку ветеранів і їхніх родин; гідне повернення до мирного життя — через освіту, роботу, реабілітацію; вшанування памʼяті загиблих Героїв.

Вона додала, що Кодекс вносить зміни у понад два десятки пов’язаних нормативно-правових актів.

Раніше в Міністерстві у справах ветеранів повідомили, що проєкт Кодексу складається з шести великих структурних частин — "книг", кожна з яких регламентує певний напрямок.

Книга перша визначає та закріплює основи ветеранської політики, її принципи і завдання, визначає хто такі ветерани й ветеранки, їхні статуси, регламентує роботу Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ), визначає механізми фінансування ветеранської політики, відповідальність держави; Книга друга визначає, хто належить до ветеранів війн ХХ століття, членів їхніх сімей та їх правовий статус, які соціальні гарантії їм передбачені; Книга третя визначає правовий статус ветеранів та ветеранів-іноземців, правовий статус членів їхніх сімей та родин загиблих (померлих), державні гарантії цим категоріям людей; Книга четверта визначає правовий статус постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей Героїв Небесної сотні, державну підтримку; Книга п’ята визначає правовий статус залучених осіб, членів сімей загиблих (померлих) залучених осіб, порядок та підстави надання статусу залучених осіб, залучених осіб з інвалідністю, членів сімей загиблих (померлих) залучених осіб, та які саме державні гарантії їм передбачені; Книга шоста визначає, що таке державна ветеранськаполітика, її мету, суб’єкти її формування та реалізації, повноваження центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у реалізації ветеранської політики.

Як повідомлялося, у серпні Кабінет міністрів схвалив ряд законопроєктів про основи державної ветеранської політики, і очікує восени ухвалення парламентом цих законопроєктів у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова розраховує на ухвалення Верховною Радою Кодексу законів про Захисників і Захисниць України в кінці весни - на початку літа 2026 року.