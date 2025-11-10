Українські Центри єдності відкриються в Іспанії та Німеччині в 2025 р.

Україна спільно з Європейським Союзом та українськими громадськими організаціями готується до розгортання Мережі єдності, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Кожен українець, де б він не перебував, важливий для України. Ми працюємо над тим, щоб наші громадяни, які перебувають за кордоном, зберігали зв’язок з державою, мали можливість отримати достовірну інформацію і приймати поінформоване та свідоме рішення про повернення додому. У цьому контексті ми готуємося до розгортання Мережі єдності українців. Першими осередками цієї Мережі стануть Центри єдності, які вже цього року відкриються в Іспанії та Німеччині", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві вважають, що найбільш ефективним підходом до розгортання Мережі єдності є тристороння модель, яка полягає у залученості України, країн-членів Європейського Союзу, а також українських громадських організацій, які вже активно працюють за кордоном.

"Наша мета – не тільки створити нові осередки для українців, але й об’єднати вже існуючі ініціативи. По суті, ми формуємо "мережу мереж", щоб зробити видимими й почутими ті активності, які сьогодні реалізують українські громади, громадські та міжнародні організації. Це про взаємодію і довіру: щоб ми бачили й чули одне одного, щоб не було поділу на "тут" і "там", а відчувалася єдність і взаємна цінність кожного українця по всьому світу", – додали в міністерстві.

Як повідомлялося, 24 січня Кабінет міністрів схвалив створення Агентства національної єдності - структури, що допоможе реалізувати ініціативи із взаємодії з українською громадою та громадськими організаціями в країнах перебування. Відзначалося, що далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено "Центру єдності" (Unity Hub). Серед функцій і можливостей Unity Hub: освітній і культурний простір, мовні курси, консультант з повернення, консульські послуги (як зовнішня послуга), банківські послуги, поштові послуги, координатор з економічних можливостей, ДП "Документ", збори лідерів думок, програми для дітей та молоді, українська кав’ярня, бізнес-хаб і коворкінг та UA Job Center.

В лютому підписана спільна декларацію про наміри відкриття першого українського Unity Hub у Берліні. У планах відкриття таких хабів у Мюнхені та Дюссельдорфі.

В березні підписані спільні декларації про наміри відкрити українські Unity Hub у Франції та в Іспанії.