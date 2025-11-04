Інтерфакс-Україна
11:58 04.11.2025

Ворог просунувся у Покровську на Донеччині та поблизу Борівської Андріївки на Харківщині – DeepState

Ворог просунувся у Покровську на Донеччині та поблизу Борівської Андріївки на Харківщині – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупаційні війська просунулися у Покровську, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Борівської Андріївки (Ізюмський район Харківська обл.), Карпівки (Краматорський район Донецької області), Козацького (Покровський район Донецької області) та у Покровську (Донецька обл.)", - йдеться у повідомленні проєкту у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківської областей — у Покровську та у Куп’янську та запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську. У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.

Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 2 та 3 листопада про просування ворога у Покровську.

