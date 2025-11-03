Зеленський привітав військових з Днем інженерних військ України

Фото: 808 Дністровська окрема бригада підтримки

Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський у День інженерних військ України звернувся до українських військовослужбовців з привітанням.

"Важливі результати для України на фронті здобуваються завдяки професійній роботі багатьох воїнів, які є частиною різних складових нашої оборони. Воїни інженерних військ серед таких. Мости, переправи, мінування – це їхня життєво важлива робота. Під вогнем, без відпочинку працюють, створюють захист і підтримують воїнів інших складових Сил оборони та безпеки. Дякую за щоденну службу. Дякую за фаховість. З Днем інженерних військ України!" - написав Зеленський в телеграм-каналі в понеділок.