Інтерфакс-Україна
Події
11:51 03.11.2025

Зеленський привітав військових з Днем інженерних військ України

1 хв читати
Зеленський привітав військових з Днем інженерних військ України
Фото: 808 Дністровська окрема бригада підтримки

Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський у День інженерних військ України звернувся до українських військовослужбовців з привітанням.

"Важливі результати для України на фронті здобуваються завдяки професійній роботі багатьох воїнів, які є частиною різних складових нашої оборони. Воїни інженерних військ серед таких. Мости, переправи, мінування – це їхня життєво важлива робота. Під вогнем, без відпочинку працюють, створюють захист і підтримують воїнів інших складових Сил оборони та безпеки. Дякую за щоденну службу. Дякую за фаховість. З Днем інженерних військ України!" - написав Зеленський в телеграм-каналі в понеділок.

Теги: #день_інженерних_військ

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ

Захисники України в ніч на 3 листопада знищили або подавили 116 зі 150 засобів повітряного нападу росіян

Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

Міненерго: Наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково - споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині

На Донеччині 5 людей загинуло через російські обстріли - поліція

ОСТАННЄ

ДБР повідомило про підозру трьом експосадовцям у незаконній приватизації землі нацпарку "Пирятинський"

Стубб запропонував провести зустріч Трампа та Путіна на саміті G20 у листопаді

Президент асоціації "Укравтопром" Резнік помер на 76-му році життя

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ

Зеленський підписав закон, який передбачає тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ОПК

Росіяни за добу 6 разів обстріляли Донеччину, три людини загинули

Держмитслужба попередила про можливі черги на кордоні з Польщею в Ягодині та Устилузі через впровадження EES

До суду скеровано обвинувальний акт у держзраді та шахрайстві щодо нардепа Шевченка

СБУ затримала 18-річного ворожого інформатора, який розставляв "відеопастки" на об'єктах "Укрзалізниці"

Росіяни вночі атакували Сумщину, є загиблий і постраждалі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА