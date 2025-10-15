Інтерфакс-Україна
15.10.2025

З моменту повномасштабного вторгнення в ході 69 обмінів звільнено більше 6235 українських полонених – Коордштаб

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну між сторонами було проведено 69 обмінів полоненими, повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) Дмитро Усов.

Як зазначив Усов на зустрічі Київської асоціації військових аташе, в ході обмінів з полону було повернуто 6235 громадян України.

Також він розповів про процес репатріації тіл загиблих оборонців, роботу з родинами полонених та зниклих безвісти військових і цивільних громадян України.

Важливим здобутком роботи Координаційного штабу Дмитро Усов назвав створення захищеної інформаційної системи, яка дозволяє акумулювати дані про полонених та забезпечує прямий діалог держави з родинами військових, які зникли безвісти або перебувають в неволі.

У системі діє "Особистий кабінет" для рідних, а також "Кабінет звільненого" – для захисників та захисниць України, які повернулись з ворожого полону.

"Усі, хто повертаються з полону, можуть надати актуальну інформацію про те, що вони бачили, з ким перебували, які тортури або катування до них застосовувались... Нам вдалось з’ясувати, що всі наші громадяни, військові та цивільні, перебувають майже в 300 локаціях по всій росії, а також на окупованих територіях України", – наголосив Усов.

