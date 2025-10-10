Інтерфакс-Україна
Події
17:32 10.10.2025

МЗС: Ми дуже хотіли б бачити держсекретаря США з візитом в Україні

1 хв читати
МЗС: Ми дуже хотіли б бачити держсекретаря США з візитом в Україні
Фото: https://www.president.gov.ua/

Запрошення для державного секретаря США Марко Рубіо відвідати Україну залишається в силі, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Запрошення в силі. Ми дуже хотіли б бачити держсекретаря США з візитом в Україні. Сподіваюся, що йому вдасться знайти час, адже розуміємо, що у держсекретаря дуже напружений графік", - сказав він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Тихий додав, що Україна була б надзвичайно рада вітати Марко Рубіо, щоб обговорити весь спектр питань.

25 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що у Нью-Йорку поспілкувався з державним секретарем США Марко Рубіо, вони обговорили втілення домовленостей президентів України та США.

"Після зустрічі мав нагоду поспілкуватися з Марко особисто про втілення домовленостей наших президентів. Запросив колегу відвідати Україну в зручний час і вдячний за те, що це запрошення було прийняте", - написав Сибіга у Facebook.

Теги: #марко_рубіо

ВАЖЛИВЕ

ДТЕК повернув світло ще 153 тис. мешканців столиці після масованого обстрілу РФ

Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

ОСТАННЄ

Міноборони Британії: Сотні ракет ППО доставлені в Україну майже на пів року раніше очікуваного

Делегація України обговорюватиме у США всі питання українсько-американського стратегічного партнерства, включно з Drone deal - МЗС

Львів протестував міські комунікації на випадок блекауту та відклав початок опалення через нічні обстріли Києва – мер

УЧХ допомагає у Каневі постраждалим від повітряної атаки РФ

У Києві енергопостачання поновлено у понад 423 тис. споживачів, система водопостачання працює в штатному режимі – Кличко

Технічні обговорення щодо можливості передачі Україні ракет Tomahawk тривають - МЗС

Зеленський наголосив на необхідності розширення кола партнерів в енергетичній сфері

Приблизно 380 тис. абонентів у Києві залишаються без світла - Міненерго

Зеленський доручив активізувати роботу щодо залучення до програми PURL країн Центральної та Південної Європи

Сибіга проінформував колег про наслідки ударів РФ, поділився чітким списком енергетичних потреб України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА