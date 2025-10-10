МЗС: Ми дуже хотіли б бачити держсекретаря США з візитом в Україні

Фото: https://www.president.gov.ua/

Запрошення для державного секретаря США Марко Рубіо відвідати Україну залишається в силі, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Запрошення в силі. Ми дуже хотіли б бачити держсекретаря США з візитом в Україні. Сподіваюся, що йому вдасться знайти час, адже розуміємо, що у держсекретаря дуже напружений графік", - сказав він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Тихий додав, що Україна була б надзвичайно рада вітати Марко Рубіо, щоб обговорити весь спектр питань.

25 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що у Нью-Йорку поспілкувався з державним секретарем США Марко Рубіо, вони обговорили втілення домовленостей президентів України та США.

"Після зустрічі мав нагоду поспілкуватися з Марко особисто про втілення домовленостей наших президентів. Запросив колегу відвідати Україну в зручний час і вдячний за те, що це запрошення було прийняте", - написав Сибіга у Facebook.