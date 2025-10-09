IWG plc готує до відкриття Spaces Slavutych у Києві у 2026 році

Глобальний оператор провідних орендодавців офісних приміщень IWG готує до відкриття у 2026 році Spaces Slavutych у Києві, повідомила регіональний директор IWG plc з розвитку країн Центральної та Східної Європи Юлія Литвиненко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Невдовзі на Лівому березі столиці відкриється абсолютно новий бізнес-центр Spaces Slavutych, що додасть 2750 кв. м сучасних та гнучких офісних просторів до нашої мережі", - повідомила вона.

Spaces Slavutych розташований неподалік станції метро "Славутич" та основних транспортних артерій міста. На території доступні кафе, ресторани, магазини та спортзали.

Як уточнив агентству консультант угод Віталій Муханов, новий гнучкий простір розташується на перших трьох поверхах нового 13-поверхового бізнес-центру. Відкриття планується на початку 2026 року.

"Ми спостерігаємо стабільно високий попит на сучасні та гнучкі (flex) офісні рішення на лівому березі Києва, де дотепер пропозиція була дещо обмеженою. Відкриття Spaces Slavutych стане якісним доповненням бізнес-інфраструктури району", - зазначив Муханов.

Проєкт не лише розширює мережу IWG в Україні, а й сприяє подальшому розвитку сучасної офісної екосистеми столиці, забезпечуючи баланс між центром і лівобережжям, зауважив він. Нова локація зацікавить компанії, які прагнуть працювати у цьому районі міста, який динамічно зростає.

Раніше повідомлялося, що у 2026 році IWG готує до відкриття два Spaces у Києві у 2026 році, у B06 Unit City та БЦ Capital Towers.

"Відкриття одразу трьох локацій Spaces у Києві у 2026 році - це сильний та обнадійливий сигнал для всього ринку. Такий крок свідчить про стійкий попит серед орендарів на якісні flex рішення і компромісні, сервісні офісні простори зокрема", - каже Муханов.

IWG (раніше - Regus Group) - глобальний оператор провідних орендодавців офісних приміщень, головний офіс розташований у Швейцарії. Створена 2016 року як холдингова група, що об’єднує різні компанії з гнучким робочим простором. Зареєстрована на Лондонській фондовій біржі. Оператор представлений більш ніж у 120 країнах і 4 тис. локаціях.

Сьогодні мережа IWG plc в Україні представлена двома брендами: Regus та Spaces. Станом на вересень 2025 року офісні приміщення Regus можна знайти у 12 бізнес-центрах, 10 у Києві та два у Львові.