Після капітального ремонту відкрили хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні № 8 - Кличко

Після капітального ремонту, який тривав півтора роки, відкрили хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні № 8, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Згідно його повідомлення у Телеграм, окрім оновлення, це ще й трансформація медичного простору відповідно до найкращих сучасних стандартів якості, комфорту, доступності. Із системою вентиляції в палатах, санвузлами, кнопками виклику медсестер та відеоспостереженням у кожній палаті. Після ремонту відділення стало безбар’єрним і доступним для всіх груп пацієнтів, зокрема для людей з інвалідністю.

Сума витрат лікарні на ремонт склала – 26,5 млн грн. Ще 19 млн – допомога-внесок благодійного фонду Solidarity, який підтримав проєкт як соціально відповідальний партнер.

На церемонії відкриття було заявлено, що відділення щомісяця приймає близько 280 пацієнтів. Щороку – понад 3 300 людей. Серед них багато тяжкохворих, а також поранених внаслідок бойових дій.