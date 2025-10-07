Інтерфакс-Україна
Події
16:00 07.10.2025

Після капітального ремонту відкрили хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні № 8 - Кличко

1 хв читати
Після капітального ремонту відкрили хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні № 8 - Кличко
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5458

Після капітального ремонту, який тривав півтора роки, відкрили хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні № 8, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Згідно його повідомлення у Телеграм, окрім оновлення, це ще й трансформація медичного простору відповідно до найкращих сучасних стандартів якості, комфорту, доступності. Із системою вентиляції в палатах, санвузлами, кнопками виклику медсестер та відеоспостереженням у кожній палаті. Після ремонту відділення стало безбар’єрним і доступним для всіх груп пацієнтів, зокрема для людей з інвалідністю.

Сума витрат лікарні на ремонт склала – 26,5 млн грн. Ще 19 млн – допомога-внесок благодійного фонду Solidarity, який підтримав проєкт як соціально відповідальний партнер. 

На церемонії відкриття було заявлено, що відділення щомісяця приймає близько 280 пацієнтів. Щороку – понад 3 300 людей. Серед них багато тяжкохворих, а також поранених внаслідок бойових дій.

 

 

ВАЖЛИВЕ

Поїзд з військовим вантажем зійшов з рейок після підриву колії біля російського Санкт-Петербургу - ГУР

Село Січневе на Дніпропетровщині звільнено від російських окупантів – 141 ОМБ

Миколаїв вперше з 2022 року з централізованим постачанням прісної води - Кулеба

Українські безпілотники у вересні збільшили кількість уражень цілей противника на 10,8% - Сирський

Ворог обстрілом пошкодив локомотивне депо та 3 електропоїзди на Полтавщині

ОСТАННЄ

Водопостачання та подача е/е на Полтавщині повністю відновлено

Поїзд з військовим вантажем зійшов з рейок після підриву колії біля російського Санкт-Петербургу - ГУР

Голова Держетнополітики Єленський: Україна працює над переходом до моделі державно-церковного партнерства

Село Січневе на Дніпропетровщині звільнено від російських окупантів – 141 ОМБ

У ЄС пропонують запровадити обмеження проти фірм, які видають документи про національну приналежність танкерів

Латвія заборонить нерегулярне автобусне сполучення з Білоруссю та Росією

В Данії можуть організувати демонстраційний хаб, де будуть представлені українські безпекові рішення - Шмигаль

Україна отримає від Естонії понад 150 наземних безпілотних платформ THeMIS

Глава МВС: тільки за вересень нацгвардійці поповнили обмінний фонд 28 полоненими російськими військовими

Самп'єрто: звільнення українських співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ залишається пріоритетом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА