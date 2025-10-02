Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться на рівні міністрів оборони - Зеленський

На полях саміту Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте наступну зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться на рівні міністрів оборони.

"Обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте протидію російським провокаціям і наповнення ініціативи PURL новими внесками. Узгодили наші наступні кроки в межах співпраці між Україною і НАТО й обговорили наступну зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться на рівні міністрів оборони", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він подякував особисто Рютте та країнам НАТО за підтримку України.