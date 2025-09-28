Щонайменше двоє людей загинули і десятеро поранені внаслідок масованої атаки ворога на Київ – КМВА

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Загибель щонайменше двох людей в тому числі дитини і поранення десяти підтверджено під час масованої ракетно-дронової атаки росіян на Київ, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Телеграм станом на 8:36 неділі.

"Разом по Києву станом на зараз підтверджено 10 поранених, щонайменше 2 загиблих. Дані, ймовірно, не остаточні", - написав Ткаченко у телеграм-каналі.

"Деблоковане на місці атаки в Соломʼянському районі тіло жіночої статі, попередньо - 12-річна дівчинка. росіяни знову відкривають лічильник вбивств дітей", - додав Ткаченко у наступному повідомленні.