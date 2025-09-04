Інтерфакс-Україна
Події
15:37 04.09.2025

GovTech Lab Ukraine визначила три виклики для розробки інноваційних рішень у сфері держпослуг

2 хв читати
GovTech Lab Ukraine визначила три виклики для розробки інноваційних рішень у сфері держпослуг
Фото: https://www.freepik.com/

Програма відкритих інновацій у сфері державних технологій GovTech Lab Ukraine відібрала три напрямки, вирішення яких має потенціал значно покращити державні послуги.

Йдеться про створення ШІ-асистента для надання відповідей на запитання щодо безоплатної правничої допомоги (Мін’юст), запровадження системи ШІ для перевірки будівельної проєктної документації (Держінспекція архітектури та містобудування) та перетворення туристичного реєстру на цифрову аналітичну й управлінську платформу (Держагентство розвитку туризму).

"Отримавши від українських державних установ 21 виклик, команда GovTech Lab обрала з них три, які будуть передані на стадію пілотної розробки. На наступних етапах українські й міжнародні стартапи зможуть запропонувати й протестувати рішення для цих викликів у тісній співпраці з відповідними установами", - йдеться у повідомленні Міністерства юстиції України.

Як зазначили у відомстві, ці напрямки обрані за тим, наскільки вони актуальні, ефективні, масштабовані, технічно реалістичні й інноваційні.

GovTech Lab Ukraine — це програма відкритих інновацій у сфері державних технологій, яку реалізує Global Government Technology Centre Kyiv (GGTC) за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Всесвітнього економічного форуму та за підтримки Фонду Східна Європа. GGTC фінансується урядом Швейцарії в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Програма об’єднує міністерства, державні установи й центральні органи влади для визначення нагальних проблем державного сектору, а також залучає стартапи, технологічні компанії та інноваторів, які спільно розробляють і тестують ефективні цифрові рішення.

Global Government Technology Centre (GGTC) у Києві став другим у світі GovTech-центром після Берліна та 21-м Центром Четвертої індустріальної революції (C4IR) у мережі Всесвітнього економічного форуму.

Теги: #govtech_lab_ukraine #держпослуги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:03 19.06.2024
Малюська спростував фейки про нібито відмову військовозобов'язаним у держпослуг без військового квитка

Малюська спростував фейки про нібито відмову військовозобов'язаним у держпослуг без військового квитка

15:11 26.01.2024
КМІС: Українці в середньому користуються трьома державними цифровими сервісами на рік - опитування

КМІС: Українці в середньому користуються трьома державними цифровими сервісами на рік - опитування

19:45 26.03.2021
Усі держпослуги для жителів тимчасово окупованих територій України мають намір перевести в онлайн-формат до 2023 року

Усі держпослуги для жителів тимчасово окупованих територій України мають намір перевести в онлайн-формат до 2023 року

13:29 13.07.2020
Саакашвілі за лобіювання передання держпослуг на аутсорс приватному бізнесу

Саакашвілі за лобіювання передання держпослуг на аутсорс приватному бізнесу

10:12 13.06.2019
В АП планують до 2024 року перевести 90% усіх держпослуг в онлайн-режим

В АП планують до 2024 року перевести 90% усіх держпослуг в онлайн-режим

ВАЖЛИВЕ

Учасники "Коаліції охочих" обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки України – Зеленський

Удар РФ по місії Данської ради у справах біженців: дві людини загинули, ще троє поранені

Партнери з Коаліції охочих заявили про постачання Україні ракет великої дальності - Стармер

Одна людина загинула, дві зазнали поранень через ракетну атаку на Чернігівщині

ВАКС зменшив розмір застави для ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи до 20 млн грн

ОСТАННЄ

Український генпрокурор у розмові з польським колегою: Кожен доказ воєнного злочину РФ стає частиною фундаменту для Спецтрибуналу

Джорджіо Армані помер на 91-му році життя

Петицію про надання Героя України (посмертно) Парубію зареєстровано на сайті президента

Фон дер Ляєн активізує контакти з Моді та намагається залучити його до припинення війни в Україні

Учасники "Коаліції охочих" обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки України – Зеленський

Удар РФ по місії Данської ради у справах біженців: дві людини загинули, ще троє поранені

Партнери з Коаліції охочих заявили про постачання Україні ракет великої дальності - Стармер

У справі ексголови Верховного суда Князєва підозру отримав бізнесмен, що сприяв передачі коштів, - НАБУ

Одна людина загинула, дві зазнали поранень через ракетну атаку на Чернігівщині

ВАКС зменшив розмір застави для ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи до 20 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА