GovTech Lab Ukraine визначила три виклики для розробки інноваційних рішень у сфері держпослуг

Фото: https://www.freepik.com/

Програма відкритих інновацій у сфері державних технологій GovTech Lab Ukraine відібрала три напрямки, вирішення яких має потенціал значно покращити державні послуги.

Йдеться про створення ШІ-асистента для надання відповідей на запитання щодо безоплатної правничої допомоги (Мін’юст), запровадження системи ШІ для перевірки будівельної проєктної документації (Держінспекція архітектури та містобудування) та перетворення туристичного реєстру на цифрову аналітичну й управлінську платформу (Держагентство розвитку туризму).

"Отримавши від українських державних установ 21 виклик, команда GovTech Lab обрала з них три, які будуть передані на стадію пілотної розробки. На наступних етапах українські й міжнародні стартапи зможуть запропонувати й протестувати рішення для цих викликів у тісній співпраці з відповідними установами", - йдеться у повідомленні Міністерства юстиції України.

Як зазначили у відомстві, ці напрямки обрані за тим, наскільки вони актуальні, ефективні, масштабовані, технічно реалістичні й інноваційні.

GovTech Lab Ukraine — це програма відкритих інновацій у сфері державних технологій, яку реалізує Global Government Technology Centre Kyiv (GGTC) за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Всесвітнього економічного форуму та за підтримки Фонду Східна Європа. GGTC фінансується урядом Швейцарії в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Програма об’єднує міністерства, державні установи й центральні органи влади для визначення нагальних проблем державного сектору, а також залучає стартапи, технологічні компанії та інноваторів, які спільно розробляють і тестують ефективні цифрові рішення.

Global Government Technology Centre (GGTC) у Києві став другим у світі GovTech-центром після Берліна та 21-м Центром Четвертої індустріальної революції (C4IR) у мережі Всесвітнього економічного форуму.