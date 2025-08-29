Ворог просунувся в напрямку Святогірська та зайняв нові позиції в Дніпропетровській області - DeepState

Російські окупанти просунулися в напрямку міста Святогірськ Краматорського району Донецької області на лиманському напрямку, а також зайняли позиції в селі Новоселівка Синельниківського району Дніпропетровської області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у п'ятницю вранці.

"Ворог просунувся поблизу Шандриголового, Дерилового та у Новоселівці", - повідомляється в Телеграм-каналі проєкта.

При цьому про окупацію певних населених пунктів ворогом не йдеться.

Згідно з мапами проєкта, окупанти з середи збільшили площу контролю в районі сходження адміністративних меж Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей на 7,91 кв км, а "сіра зона" невизначеного контролю збільшилася на 2,23 кв км, включаючи виступ в бік Новоселівки. В самій Новоселівці показано крихітну ділянку площею 0,03 кв км під контролем окупантів.

В районі Покровська площа контролю окупантів збільшилась на 1,63 кв км, а "сіра зона" навпаки зменшилась на 0,39 кв км.

На лиманському напрямку площа контролю ворога зросла на 9,52 кв км плюс "сіра зона" на 2 кв км, включаючи виступи в бік Шандриголового та Дерилового.

На інших напрямках про зміну фронту не повідомляється. Таким чином можна засвідчити зупинку Силами оборони просування окупантів в районі Куп'янська Харківської області, на північ від Серебрянського лісництва, в районі Малинівки в бік Гуляйполя та біля Степногірська Запорізької області, про які повідомлялося протягом останніх двох тижнів. У той же час села Запорізьке та Новогеоргіївка, інформація про окупацію яких була спростована Генеральним штабом Збройних сил України, DeepState продовжує показувати як контрольовані окупантами.

Загалом за дві минулі доби ворог збільшив площу окупації української території на 19,06 кв км, "сіра зона" зросла на 3,84 кв км, що свідчить про помітне зниження темпів просування окупантів порівняно з минулим тижнем.

Як повідомлялося, на минулому тижні площа російської окупації зростала в середньому на 16 кв км щодоби, натомість площа "сірої зони" скорочувалася на 2,5 кв км на добу.