Зустріч "Коаліції охочих" продемонструвала високий рівень єдності - Схофф

Зустріч лідерів "Коаліції охочих" продемонструвала високий рівень єдності, заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схофф.

"З огляду на зустріч президентів Трампа і Путіна в Алясці в п'ятницю, сьогодні ми провели цифрову зустріч з лідерами "Коаліції охочих", президентом Зеленським та Джей Ді Венсом. Ця розмова продемонструвала високий рівень єдності та широку згоду щодо важливих принципів. Добре, що США взяли на себе ініціативу щодо переговорів про перемир'я. Для справжніх переговорів важливо, щоб Україна до них приєдналася. Крім того, важливо продовжувати чинити тиск на Росію", - написав він у соцмережі Х у середу.

Також очільник уряду зазначив, що Нідерланди разом із нашими міжнародними партнерами продовжують надавати "повну підтримку" Україні.

"Тим часом Нідерланди разом із нашими міжнародними партнерами продовжують надавати повну підтримку Україні, щоб вона могла й надалі захищатися від російської агресії. Усе спрямовано на досягнення стійкого і справедливого миру в Україні та для України", - зазначив Схофф.