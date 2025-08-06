Кіберполіція повідомила про підозру учаснику транскордонної злочинної групи, яка заробляла на договірних іграх

Оперативники кіберполіції припинили діяльність угруповання, учасники якого шляхом підкупу або обману переконували професійних гравців програвати матчі у настільному тенісі, щоб "заробити" на ставках, повідомляє пресслужба Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

"Кіберполіцейські та слідчі Оболонського управління поліції м. Києва під процесуальним керівництвом Оболонської окружної прокуратури припинили незаконну схему "заробітку" на організації договірних матчів з настільного тенісу. Для вербування спортсменів та обговорення деталей оборудок фігуранти, частина з яких перебуває за кордоном, використовували популярні месенджери та соцмережі. У такий спосіб вони шляхом підкупу, обману або ж через зловживання довірою впливали на результати офіційних спортивних змагань. За програш матчу професійним учасникам змагань, залежно від їх рейтингу, обіцяли від $500 до $2000", - вказується у повідомленні.

Знаючи майбутній результат гри, зловмисники особисто або через підставних осіб робили ставки на ресурсах букмекерських контор, зареєстрованих в країнах Азії.

Поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу ТОР Департаменту патрульної поліції провели обшук за місцем мешкання одного з найактивніших членів угруповання у м. Одеса та вилучили ґаджети фігуранта.

Слідчі оголосили зловмиснику підозру за ч. 3 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу України. Чоловіка поміщено під домашній арешт. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії з метою виявлення всіх учасників злочинної групи, у тому числі за кордоном. Можлива додаткова правова кваліфікація.