Інтерфакс-Україна
Події
09:58 06.08.2025

Після бомбардування бази відпочинку під Запоріжжям ушпиталені 9 людей, серед них є діти – обладміністрації

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Після бомбардування бази відпочинку під Запоріжжям ушпиталені 9 людей, серед них є діти – обладміністрації
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Дев'ять людей ушпиталені після ворожого удару фугасними авіаційними бомбами по базі відпочинку у Запорізькому районі, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"В тому числі поранення отримали двоє дітей. Обидва під наглядом лікарів, один в тяжкому стані. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога", - написав Федоров в Телеграм в середу вранці.

Раніше він повідомив про обстріл окупантами неуточнених локацій в Запорізькій області вранці в середу, внаслідок чого загинули дві людини та постраждали ще 12, зокрема, четверо дітей. Також пошкоджені щонайменше девʼять будівель. Пізніше Федоров повідомив, що до лікарні направлено пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій також повідомляє про двох загиблих та 12 постраждалих внаслідок удару по базі відпочинку, але уточнює, що серед них лише двоє дітей.

"6 серпня в проміжку часу з 05:55 по 06:10 ворог наніс ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району. За попередніми даними, загинуло 2 людей, поранено 12 осіб, серед них - за підтвердженою інформацією - щонайменше 2 дитини. Кількість постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Наразі надзвичайники ліквідовують загоряння надвірної споруди, автомобілів та п’яти осередків горіння відкритої території. Пошкоджено дев'ять одноповерхових будиночків для відпочинку.

Теги: #запоріжжя #дснс #обстріл

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