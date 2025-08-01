Інтерфакс-Україна
Події
20:46 01.08.2025

Кабмін призначив Некрасова і Юхимчук заступниками міністра енергетики і Зубовича - заступником міністра економіки

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Кабмін призначив Некрасова і Юхимчук заступниками міністра енергетики і Зубовича - заступником міністра економіки

Кабінет міністрів призначив Артема Некрасова першим заступником міністра енергетики, Ольгу Юхимчук - заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції і Ігоря Зубовича - заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

До призначення Некрасов був першим заступником директора державного підприємства "Гарантований покупець".

Юхимчук працювала на посаді посаді заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.

Зубович займав посаду начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу і в.о. голови Інспекції.

Серед іншого, Кабмін призначив Юлію Зайченко першим заступником голови Державного агентства України "ПлейСіт"і, а також тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державної екоінспекції на Олександра Субботенка.

Уряд звільнив Андрія Чеснокова з посади заступника міністра молоді та спорту України.

 

Теги: #кабмин #кадры

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