Кабмін призначив Некрасова і Юхимчук заступниками міністра енергетики і Зубовича - заступником міністра економіки
Кабінет міністрів призначив Артема Некрасова першим заступником міністра енергетики, Ольгу Юхимчук - заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції і Ігоря Зубовича - заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.
До призначення Некрасов був першим заступником директора державного підприємства "Гарантований покупець".
Юхимчук працювала на посаді посаді заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.
Зубович займав посаду начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу і в.о. голови Інспекції.
Серед іншого, Кабмін призначив Юлію Зайченко першим заступником голови Державного агентства України "ПлейСіт"і, а також тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державної екоінспекції на Олександра Субботенка.
Уряд звільнив Андрія Чеснокова з посади заступника міністра молоді та спорту України.