Атака на Київ це відповідь Путіна на дедлайн Трампа - Моббс

Атакою на Київ Путін випробовує Трампа, заявила на платформі X директорка Центру американської безпеки та захисту (Center for American Safety & Security) Меган Моббс, яка доводиться донькою спецпосланцю Трампа Кіту Келлогу.

"Київ зазнає масованої атаки дронів. Не помиляйтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні виявитися безпорадними", - написала Моббс на X.

Джерело: https://x.com/mobbs_mentality/status/1950668854343917954