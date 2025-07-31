Інтерфакс-Україна
Події
01:12 31.07.2025

Атака на Київ це відповідь Путіна на дедлайн Трампа - Моббс

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Атакою на Київ Путін випробовує Трампа, заявила на платформі X директорка Центру американської безпеки та захисту (Center for American Safety & Security) Меган Моббс, яка доводиться донькою спецпосланцю Трампа Кіту Келлогу.

"Київ зазнає масованої атаки дронів. Не помиляйтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні виявитися безпорадними", - написала Моббс на X.

Джерело: https://x.com/mobbs_mentality/status/1950668854343917954

Теги: #київ #атака #сша #реакція #бпла

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