У Харкові вже 37 постраждалих

Фото: ДСНС

Станом на 15:22 кількість постраждалих внаслідок ворожих авіаударів по центру Харкова зросла до 37.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За даними пресслужби ГУ ДСНС у Харківській області, серед постраждалих - 4 дітей. До ліквідації наслідків авіаатаки залучено понад 100 рятувальників і 35 одиниць техніки ДСНС, піротехнічні та кінологічні розрахунки.

Психологи ДСНС допомогли понад 50 особам.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, російські військові випустили з літака Су-34 поблизу н.п. Строїтель Білгородської області керовані авіабомби УМПБ-5. Дальність пуску - близько 100 км.