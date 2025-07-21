Інтерфакс-Україна
Події
20:41 21.07.2025

Зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу

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Зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу

Зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами наради з секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

"Сьогодні я обговорив з Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він анонсував більше деталей у вівторок.

 

Теги: #зустріч #рф #зеленський

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