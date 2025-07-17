Міністр економіки, довкілля та сільського господарства шукатиме максимальної синергії в об’єднаному міністерстві

Фото: https://www.facebook.com/

Міністр економіки, довкілля та сільського господарств Олексій Соболев планує поєднати найкращі практики трьох міністерств — Мінекономіки, Мінагро та Міндовкілля — і додати сучасні інструменти: цифрові сервіси, дерегуляцію, підтримку підприємництва, залучення інвестицій та доступ до міжнародного фінансування,

"Плануємо, що це буде нова інституційна платформа для цілісного бачення розвитку країни… Ми шукаємо максимальної синергії в новому великому об’єднаному міністерстві, аби вдало реалізувати все задумане. Також активно аналізуємо, де були труднощі в роботі, бо хочемо розпочати з вирішення справді актуальних питань, насамперед для бізнесу", – написав він у Facebook у четвер.

Соболев наголосив, що один з стратегічних пріоритетів — євроінтеграція, яку він має намір активно продовжувати з колишнім колегою Тарасом Качкою, який з посади заступника міністра економіки – торгового представника підвищений до віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Це буде наскрізна політика уряду і міністерства в цілому. Зараз ми адаптуємо законодавство до стандартів права ЄС у сферах економіки, агропромисловості, екології та природних ресурсів. Міністерство координуватиме близько 15 з 35 переговорних розділів майбутнього членства в ЄС в усіх 6 кластерах", – зазначив міністр, який до підвищення був першим заступником міністра економіки.

Ще одним важливим напрямом він назвав залучення інвестицій, де також хоче досягнути максимальної синергії по всіх напрямках. За словами Соболева, є багато перспективних проєктів в секторах АПК та охороні довкілля, які чудово підходять для використання Ukraine Investment Framework.

"Зараз ми націлені залучити якомога більше фінансування в проєкти з надро- та водокористування, меліорації, лісового господарства, управління відходами, агропереробки тощо", – повідомив міністр.

Він також анонсував масштабну дерегуляцію, цифровізацію процедур і зменшення перевірок для бізнесу по всіх трьох секторах, якими нині опікується.

"Скажу чесно: задача, яка стоїть переді мною та командою, об'єктивно складна. І найменше, чого мені б зараз хотілося — це ходити по граблях. Тому далі — прохання про допомогу", – написав на завершення Соболев та запросив бізнес та громадський сектор багато працювати разом.

Заступник міністра економіки Андрій Телюпа у Facebook у четвер також наголосив, що в об’єднаному міністерстві замість кількох відомств тепер буде працювати одна команда зі спільною логікою рішень, що має дати більше системності у програмах підтримки та взаємодії на стику галузей.

"Важливо, що на рівні уряду зафіксований чіткий пріоритет продовження політики "Зроблено в Україні". Це означає не лише стабільність реалізації всіх програм розвитку виробників, а й нові можливості їх посилювати, адаптувати під виклики воєнного часу і реальні потреби підприємців", – зазначив він.

Як повідомлялося, проти ліквідації Міагрополітики виступили кілька профільних асоціацій. Окрім того рішення про об’єдання трьох міністерств різко розкритикувала голова парламентського комітету з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка представляє опозиційну партію "Європейська солідарність" та в 2016-2016 роках була віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Це непоєднувані міністерства! Їхні позиції завжди будуть протилежні, вони природні противники у будь-якій країні. До того ж сільське господарство та довкілля – це два найскладніші блоки, поза верховенством права, нашої євроінтеграції. У цих галузях нас чекають надважкі переговори", – вважає вона.