Інтерфакс-Україна
Події
19:43 17.07.2025

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства шукатиме максимальної синергії в об’єднаному міністерстві

3 хв читати
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства шукатиме максимальної синергії в об’єднаному міністерстві
Фото: https://www.facebook.com/

Міністр економіки, довкілля та сільського господарств Олексій Соболев планує поєднати найкращі практики трьох міністерств — Мінекономіки, Мінагро та Міндовкілля — і додати сучасні інструменти: цифрові сервіси, дерегуляцію, підтримку підприємництва, залучення інвестицій та доступ до міжнародного фінансування,

"Плануємо, що це буде нова інституційна платформа для цілісного бачення розвитку країни… Ми шукаємо максимальної синергії в новому великому об’єднаному міністерстві, аби вдало реалізувати все задумане. Також активно аналізуємо, де були труднощі в роботі, бо хочемо розпочати з вирішення справді актуальних питань, насамперед для бізнесу", – написав він у Facebook у четвер.

Соболев наголосив, що один з стратегічних пріоритетів — євроінтеграція, яку він має намір активно продовжувати з колишнім колегою Тарасом Качкою, який з посади заступника міністра економіки – торгового представника підвищений до віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Це буде наскрізна політика уряду і міністерства в цілому. Зараз ми адаптуємо законодавство до стандартів права ЄС у сферах економіки, агропромисловості, екології та природних ресурсів. Міністерство координуватиме близько 15 з 35 переговорних розділів майбутнього членства в ЄС в усіх 6 кластерах", – зазначив міністр, який до підвищення був першим заступником міністра економіки.

Ще одним важливим напрямом він назвав залучення інвестицій, де також хоче досягнути максимальної синергії по всіх напрямках. За словами Соболева, є багато перспективних проєктів в секторах АПК та охороні довкілля, які чудово підходять для використання Ukraine Investment Framework.

"Зараз ми націлені залучити якомога більше фінансування в проєкти з надро- та водокористування, меліорації, лісового господарства, управління відходами, агропереробки тощо", – повідомив міністр.

Він також анонсував масштабну дерегуляцію, цифровізацію процедур і зменшення перевірок для бізнесу по всіх трьох секторах, якими нині опікується.

"Скажу чесно: задача, яка стоїть переді мною та командою, об'єктивно складна. І найменше, чого мені б зараз хотілося — це ходити по граблях. Тому далі — прохання про допомогу", – написав на завершення Соболев та запросив бізнес та громадський сектор багато працювати разом.

Заступник міністра економіки Андрій Телюпа у Facebook у четвер також наголосив, що в об’єднаному міністерстві замість кількох відомств тепер буде працювати одна команда зі спільною логікою рішень, що має дати більше системності у програмах підтримки та взаємодії на стику галузей.

"Важливо, що на рівні уряду зафіксований чіткий пріоритет продовження політики "Зроблено в Україні". Це означає не лише стабільність реалізації всіх програм розвитку виробників, а й нові можливості їх посилювати, адаптувати під виклики воєнного часу і реальні потреби підприємців", – зазначив він.

Як повідомлялося, проти ліквідації Міагрополітики виступили кілька профільних асоціацій. Окрім того рішення про об’єдання трьох міністерств різко розкритикувала голова парламентського комітету з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка представляє опозиційну партію "Європейська солідарність" та в 2016-2016 роках була віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Це непоєднувані міністерства! Їхні позиції завжди будуть протилежні, вони природні противники у будь-якій країні. До того ж сільське господарство та довкілля – це два найскладніші блоки, поза верховенством права, нашої євроінтеграції. У цих галузях нас чекають надважкі переговори", – вважає вона.

 

 

Теги: #мінекоагроприроди #синергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:13 18.02.2021
Разом ми сильніші: Україна і НАТО подолають будь-який виклик, з яким можуть зіткнутися в майбутньому

Разом ми сильніші: Україна і НАТО подолають будь-який виклик, з яким можуть зіткнутися в майбутньому

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсує 18 липня продовження переформатування сектору безпеки

Рада призначила Шмигаля міністром оборони

Рада перепризначила Сибігу міністром закордонних справ

Рада призначила Улютіна міністром соцполітики, сім’ї та єдності

Рада призначила Качку віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

ОСТАННЄ

Суд відсторонив від посади на два місяці і запровадив нічний домашній арешт керівнику Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Мерц про постачання Україні додаткових систем Patriot: Це питання не годин, а днів і тижнів

Правоохоронці затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку за хабарництво

Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 36-річний мешканець Херсона - ОВА

Позиція ГАР МОУ щодо призначення Шмигаля: Підтримаємо, якщо новий міністр готовий до ефективної перебудови інституції

Держетнополітики затверджено перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП)

Велика Британія знизить допустимий вік для голосування на виборах до 16 років

Свириденко на першому засіданні уряду закликала міністрів підготувати плани і обговорити їх з комітетами Ради

Аграрні асоціації закликали Раду ЄС пришвидшити затвердження оновлених угод торгівлі між Україною та ЄС

Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА