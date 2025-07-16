Прихильників здорового харчування в Україні 55%, але вони не практикують його щоденно - дослідження

Понад 55% українців хочуть харчуватися здоровО, але наміри не завжди перетворюються на щоденну практику, повідомляється у дослідженні Kantar Online Track.

Згідно даних Kantar, лише 10% споживачів читають склад на упаковці, тоді як 38% взагалі цього не роблять. При цьому 36% українців розчаровані смаком здорових продуктів. Серед молоді цей показник вищий – 42%. При цьому 39% респондентів свідомо шукають компроміс між користю та задоволенням.

"Для багатьох українців кулінарія стала своєрідною терапією, що поєднує прості сезонні продукти, легкі у приготуванні страви, напівфабрикати та чітміли – спробу балансувати між користю і доступністю", - зазначили дослідники.

Серед барʼєрів на шляху до здоровʼя експерти називають економічну кризу і зростання цін, дефіцит часу через необхідність працювати більше, психологічне виснаження, відчуття постійної невизначеності. Це призводить до компромісів і "відкладених" рішень.

Відтак 61% українців вважають, що здоровий спосіб життя став розкішшю. Особливо так думають ті, хто найбільше виснажений: працюючі люди 20-40 років та жінки (65%). Тільки 14% українців не поділяють цієї думки.

Підхід, що суперечить здоровим звичкам, але є короткостроковим і дієвим "у моменті" – це заїсти поганий настрій чимось смачненьким, пояснили аналітики.

У Kantar встановили, що 52% опитаних вважають смачну їжу джерелом задоволення у важкі часи, 46% за останній рік стали дозволяти собі щось смачненьке частіше, щоб підняти настрій. Серед молоді та жінок цей показник сягає 51%.

Попри всі "але", здоровий спосіб життя залишається актуальною потребою українців. Проте брендам важливо враховувати ключові бар’єри: бажання простоти, фокус на смак=дофамін, обмежені бюджети та потребу у задоволенні, порекомендували дослідники.

Kantar Online Track проводило дослідження у травні 2025 року. У ньому взяло участь 1000 респондентів віком від 18 до 55 років.