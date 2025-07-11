На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, ще 14 постраждали за минулу добу

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Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по м. Харкову і 10 населених пунктів області, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали 9 людей; у с. Мирне Кіндрашівської громади постраждали 57-річний чоловік і 66-річна жінка; у м. Куп'янськ загинув 43-річний чоловік, постраждала 73-річна жінка; у с. Лиман Вовчанської громади постраждав 74-річний чоловік; у м. Чугуїв постраждала 65-річна жінка", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, для обстрілів російські війська використовували некеровані авіаційні ракети, 3 КАБи та БпЛА різних типів.

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено неексплуатовану будівлю, магазин, скління вікон пологового будинку та багатоквартирного будинку, зруйновано гараж, у Куп'янському районі облаті пошкоджено 3 приватні будинки, школу та автомобіль, у Чугуївському - 2 приватні будинки, 2 приміщення заводу та лікарню.