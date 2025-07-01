Інтерфакс-Україна
Події
22:01 01.07.2025

Мирна мешканка постраждала внаслідок атаки російського дрона на Купʼянщині — прокуратура

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Унаслідок удару російського дрона по території Купʼянського району Харківської області поранення дістала мирна мешканка, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 1 липня близько 10:05 російська армія вдарила по с. Вільхуватка Купʼянського району, застосувавши FPV-дрон. Боєприпас був скинутий на цивільний автомобіль. Транспортний засіб пошкоджено", - йдеться в повідомленні.

У момент атаки в машині перебувала 51-річна жінка, яка зазнала поранень.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/23799

Теги: #постраждалі #атака #харківська

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