Інтерфакс-Україна
Події
15:06 28.06.2025

Зеленський і Дуда поклали квіти до меморіалу загиблих героїв України

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Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською та президент Польщі Анжей Дуда вшанували пам'ять загиблих героїв України на Михайлівській площі у Києві.

Згідно з відео, оприлюдненим у телеграм-каналі Zelenskiy / Official, лідери країн поклали квіти до народного меморіалу полеглим героям на біля мурів Михайлівського монастиря, вшанувавши тим самим їхню пам'ять.

Пізніше Зеленський написав у телеграмі: " Разом із першою леді України та Президентом Польщі Анджеєм Дудою вшанували пам'ять наших захисників і захисниць, чиї життя забрала російська агресія. Пам'ятаємо про їхні подвиги. Вічна вдячність і шана полеглим героям. ".

Теги: #зеленський #дуда

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