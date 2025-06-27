Росіяни окупували с. Новосілка, с. Запоріжжя та с. Одрадне на Донеччині – DeepState

Ворог окупував села Новосілка, Запоріжжя та Одрадне (Волноваський р-н Донецької обл.) та просунувся біля с. Ялта та с Веселе (Волноваський р-н Донецької обл.) та біля с. та Степове (Василівський р-н Запорізької обл), повідомляє моніторинговий проєкт DeepState у п'ятницю.

Згідно із картою проекту, так звана "сіра зона" в районі с Ялта та с. Веселе становить 87,36 кв. км, в районі с. Степове - 26,64 кв. км.