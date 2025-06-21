Інтерфакс-Україна
Події
12:49 21.06.2025

Указ про призначення Кравченка генпрокурором опублікований на сайті президента

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Указ про призначення Кравченка генпрокурором опублікований на сайті президента
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором.

Документ розміщений на сайті глави держави 21 червня.

17 червня Верховна Рада дала згоду президенту України Володимиру Зеленському на призначення генеральним прокурором Кравченка.

За відповідну постанову №13375 проголосували 273 народних депутати на пленарному засіданні Верховної Ради.

У розрізі фракцій голосування було наступним: "Слуга народу" – 190 голосів "за", "Батьківщина" - 17, "Платформа за життя та мир" – 14, "Відновлення України" та "Партія за майбутнє" – по 12, "Довіра" – 18. Жодного голосу за не дали "Європейська солідарність" та фракція "Голос".

Кравченко народився 14 березня 1990 р. в місті Сєвєродонецьк Луганської області. У 2007 р. закінчив Київський військовий ліцей ім. Івана Богуна, у 2012 р. закінчив юридичну академію Ярослава Мудрого. Працював слідчим Севастопольської прокуратури з нагляду (2012 - 2014 рр.) Брав участь в антитерористичній операції за контрактом (2014-2015). Працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України (2015 - 2017). Був прокурором у справі, де українського президента-втікача Віктора Януковича визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні війни. Голова Київської обласної військової адміністрації (квітень 2023 - грудень 2024). З 31 грудня 2024 р. - голова Державної податкової служби України.

У 2019-2020 рр. подавався на посаду прокурора САП, але не пройшов відбору. У 2023 р. не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на посаду керівника НАБУ.

Генеральним прокурором України з липня 2022 до жовтня 2024р був Андрій Костін, народний депутат України IX скликання, голова комітету ВР з питань правової політики. У 2024 р. Костін подав у відставку з посади генпрокурора на фоні скандалу довкола прокуратури Хмельниччини, де 49 прокурорів оформили фіктивну інвалідність і отримували мільйонні виплати з державного бюджету.

В квітні 2025 р. Зеленський підписав укази про призначення Костіна послом України в Королівстві Нідерланди та представником України при Організації із заборони хімічної зброї.

Теги: #кравченко_руслан #указ #зеленський #генпрокурор

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