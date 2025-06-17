Зеленський про збільшення застосування РФ дронів: Єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США

Збільшення застосування Росією дронів під час атак - єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США, необхідно тиснути на РФ, наголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу на спецзасіданні лідерів G7.

"Росія продовжує терористичні атаки й наступальні дії на лінії фронту. І Росія не отримує у відповідь жодних нових наслідків. Росія адаптувалася до такого рівня війни й зараз лише посилює свої атаки", - сказав Зеленський.

"Якщо торік застосування ста "шахедів" за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів. Фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни президента США. І це доводить, що ті, хто підтримує нові й сильніші санкції проти Росії, абсолютно праві", - наголосив Зеленський.