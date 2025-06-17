Ексдержсекретаря Мінрегіону взяли під варту з альтернативою застави у 20 млн грн - САП

Колишнього держсекретаря Міністерства розвитку громад та територій України взяли під варту з альтернативою застави в 20 млн грн, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до колишнього держсекретаря міністерства запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Особу фігуранта не названо За інформацією ГО "Transparency International Ukraine", йдеться про Василя Володіна.

Наразі він обіймає посаду члена правління НАК "Нафтогаз України".

У разі внесення застави на Володіна нього буде покладено відповідні процесуальні обов’язки, зокрема не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до Державної міграційної служби усі паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд/в’їзд до України; носити електронний браслет.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та САП викрили корупційну оборудку в Мінрегіоні за участю топпосадовців держави.

Забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.

В НАБУ наголосили, що за цими договорами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки.

Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

За успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" топпосадовців міністерства та визначених ними осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн.

Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили: колишньому державному секретарю міністерства, чинному члену правління НАК "Нафтогаз України"; ексраднику міністра; колишній директорці держпідприємства; забудовнику (організатор схеми); службовій особі будівельної компанії.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир накладено арешт.