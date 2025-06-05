Louvre Hotels Group відкрив перший готель в Україні - Tulip Residences Lviv

Міжнародна готельна мережа Louvre Hotels Group відкрила перший готель в Україні - Tulip Residences Lviv (вул. Панаса Мирного, 24а), повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо потенціал українського ринку. Цей готель - приклад найсучасніших рішень, відповідає найвищим європейським нормам. І це не одноразова колаборація, ми хочемо створювати з нашими партнерами нові проєкти, перш за все у Львові", – сказав керівник з глобального розвитку Louvre Hotels Group пан Арну Вінк.

За словами Івана Луня, управляючого партнера компанії Burford Management&Consultancy, яка забезпечувала технічний супровід та запуск готелю, проєкт реалізовано у повній відповідності до вимог Tulip Residences.

"Ми переконані в якості рішень і технологій, що були застосовані. Це найсучасніший готель середньої категорійності в регіоні в сегменті коротко- та середньострокового проживання", - зауважив Лунь.

Готель на 73 апартаменти є частиною мультифункційного комплексу Kristal Plaza. Девелопером проєкту є компанія "Галицька Будівельна Гільдія" (GBG). Будівництво об’єкта тривало з 2019 року, з вимушеною паузою навесні 2022-го. У 2021 році було укладено угоду франшизи з Louvre Hotels Group. Офісна частина, де розміщений банк "Львів", розпочала роботу у 2024 році.

У Tulip Residences Lviv доступні 73 апартаменти з мінікухнями, буде кілька інклюзивних номерів, Tulip Café Corner, бізнес-простір, спортзал, підземний паркінг з укриттям, поруч облаштовано новий міський сквер.

За словами керівника девелоперської компанії GBG Олександра Криштофора, бізнес-модель проєкту передбачає продаж окремих номерів інвесторам. За умовами інвест-договорів, їх власники передають номери у повне керування, при цьому мають право за зниженим тарифом користуватись номером два тижні на рік не у високий сезон. Із 73 апартів на даний момент викуплено вже 48.

Стосовно подальших планів партнерства з Louvre Hotels Group, Криштофор повідомив, що у роботі вже декілька проєктів.

"Зараз на етапі проєктування вже один готель у Славській ОТГ. Ділянка під цей проєкт у нашій власності з 2019 року. Це буде трьохзірковий готель на 100 номерів. Інфраструктура - все що потрібно для такого класу, обов’язкова wellness зона, ефективна конференц-зона та ін. Також аналізуємо локації у Львові під готельну нерухомість", - повідомив він агентству.

Louvre Hotels Group — один з провідних міжнародних готельних операторів, заснований у 1976 році в Парижі. З 2015 року входить до складу Jin Jiang International. Мережа об'єднує понад 1700 готелів у 70 країнах світу. У портфоліо — бренди Campanile (3*), Golden Tulip (4*), Royal Tulip (5*), Kyriad, Première Classe, апарт-бренди Tulip Residences, Tulip Residences Collection, а також Sarovar, Hôtels & Préférence, TemptingPlaces та Metropolo. За розмірами готельного портфоліо компанія посідає друге місце в Європі.