Україна сподівається на участь турецької делегації в Конференції з відновлення в Римі у липні - Сибіга

Київ готовий сприяти участі турецького бізнесу у проєктах з відновлення України та очікує на участь турецької делегації у Конференції з відновлення, яка відбудеться в Римі у липні поточного року, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомив Сибіга на пресконференції з турецьким колегою Хаканом Фіданом у Києві, голови відомств обговорили спільну роботу з виконання домовленостей за результатами першого засідання українсько-турецької робочої групи з питань відбудови. "Україна готова сприяти участі турецького бізнесу у відповідних проєктах і очікуємо на участь турецької делегації у конференції з відновленням, яка відбудеться в Римі вже у липні", - сказав Сибіга.

За його словами, Україна відкрита до продовження "нашої активної і результативної співпраці в інтересах миру, стабільності та безпеки в регіоні, а також сили та процвітання наших країн та народів".