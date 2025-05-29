Інтерфакс-Україна
Події
21:16 29.05.2025

IT-коаліція залучила майже EUR1,1 млрд на підтримку України – Міноборони

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IT-коаліція залучила майже EUR1,1 млрд на підтримку України – Міноборони

Країни-партнери України під координацією Агентства НАТО з підтримки та постачання (NSPA) надали у 2024–2025 роках українській армії EUR1,1 млрд у фінансовій та матеріальній формах, повідомляє Міністерство оборони України.

"Тільки від початку цього року Сили оборони отримали три окремі поставки – на 3,3 млн євро, 7.5 млн євро та майже 2 млн євро. А це означає: захищений та стабільний зв’язок на полі бою; масштабування бойової системи DELTA; розвиток цифрового реєстру Оберіг; удосконалення застосунків Армія+ і Резерв+", – вказується в повідомленні Міноборони в Телеграм.

Міністр оборони України Рустем Умєров, коментуючи успіхи IT-коаліції, зазначив, що партнери підтримують і вірять в Україну.

"Партнери підтримують і вірять у наш шлях, розуміючи необхідність масштабування проєктів в Україні. А наше завдання – поглиблення цієї технологічної співпраці. Вдячний союзникам IT-коаліції. Інновації у війську – це про оборону, безпеку і перемогу", – наголосив міністр.

 

Теги: #іт_коаліція #залучення #фінанси

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