Інтерфакс-Україна
Події
16:43 28.05.2025

У ВМО в найближчі п'ять років очікують продовження глобального потепління

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У ВМО в найближчі п'ять років очікують продовження глобального потепління

У найближчі п'ять років зростання загальносвітової температури, найімовірніше, перевищить цільовий показник стримування потепління клімату в 1,5 градуси за Цельсієм, передбачений Паризькою угодою про клімат, ідеться в опублікованій у середу доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

"З імовірністю 70% у найближчі п'ять років (2025-2029 рр.) усереднений показник потепління перевищить 1,5 градуса Цельсія", - ідеться в документі.

Крім того, згідно з прогнозом, щонайменше один рік із найближчих п'яти років (2025-2029 рр.) буде із ймовірністю 80% найспекотнішим за всю історію спостережень ООН. За останніми даними, найтеплішим роком за історію спостережень є 2024 рік.

Крім того, як ідеться в документі, у найближчі п'ять років темпи потепління в Арктиці взимку (з листопада по березень), як очікується, у середньому випереджатимуть загальносвітові показники потепління більш ніж у 3,5 раза.

Також є ймовірність в 1%, що мінімум в один рік із п'яти років (2025-2029 рр.) зростання загальносвітової температури перевищить 2 градуси.

Учасники Паризької угоди 2015 року ставлять перед собою мету обмежити зростання середньої глобальної температури позначкою в 1,5 градуса.

Теги: #глобальне_потепління #вмо

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