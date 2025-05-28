Міносвіти розробило путівник для батьків з оцінювання в НУШ

Міністерство освіти і науки України підготувало путівник для батьків, який має допомогти дізнатися більше про особливості системи оцінювання в "Новій українській школі" (НУШ).

Згідно з повідомленням міністерства, завдяки цьому матеріалу батьки зможуть дізнатися: у чому цінність нових підходів до оцінювання; як працює нова система оцінювання; на що варто звертати увагу, отримуючи зворотний зв'язок про результати навчання своєї дитини; як формувальне оцінювання допомагає розвиватися дитині; яку інформацію надає свідоцтво досягнень.

"Документ допоможе батькам краще зрозуміти результати навчання дитини, а вчителям і шкільним адміністраціям — простими словами пояснити особливості оцінювання в НУШ. Ми віримо в те, що успіх української освіти залежить від усіх учасників освітнього процесу. Щиро сподіваємося, що цей путівник сприятиме плідній взаємодії між учнями, учителями й батьками", - йдеться в повідомленні.

Ознайомитися з путівником можна за посиланням.

Як повідомлялося, 13 лютого петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом скасувати наказ Міносвіти про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію повідомляє, що Міносвіти опрацьовує питання спрощення процедури оцінювання результатів навчання у 5-9 класах шкіл.

17 лютого в Міносвіти заявили, що працює над тим, щоб впровадження нових механізмів оцінювання результатів навчання в "Новій українській школі" стало зрозумілішим.

В свою чергу, освітній омбудсмен Надія Лещик пропонує дозволити закладам середньої освіти продовж двох років самостійно обирати або нові, або старі підходи до оцінювання результатів навчання.