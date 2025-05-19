Інтерфакс-Україна
Події
18:54 19.05.2025

Новою генеральною директоркою Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" призначено Анну Фурман

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Новою генеральною директоркою Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" призначено Анну Фурман
Фото: https://www.facebook.com/babynyar.memorial

Новою генеральною директоркою Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" призначено Анну Фурман, повідомлили у пресслужбі центру.

"Для мене це велика честь і відповідальність, але водночас — природне продовження шляху, який я обрала шість років тому. Бабин Яр — це простір чесних і важливих сенсів, де памʼять оживає через мистецтво, історії, факти й людську участь. Разом із командою ми будемо дбати про місце та шукати нові способи донесення минулого мовою, зрозумілою сьогодні в умовах війни", — наводяться слова Анни Фурман у Facebook центру.

До призначення Анна Фурман працювала операційною директоркою Меморіального центру та керувала роботою над стратегічними напрямами. Зокрема, ініціативою "Імена", у межах якої відновлено 29 600 імен жертв, убитих у Бабиному Яру, програмою оцифрування архівів, розбудовою міжнародного співробітництва. На новій посаді Анна Фурман продовжить втілювати ключові проєкти центру. Серед пріоритетів — турбота про територію Бабиного Яру та об’єкти, дослідження трагедії Голокосту й відновлення імен жертв розстрілів, оцифрування архівів та цифровізації історії, а також розвиток освітніх ініціатив.

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" – це заснована у 2016 неурядова благодійна організація, покликана вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства шляхом збереження та вивчення історії Голокосту.

Теги: #анна_фурман #меморіальний_центр_голокосту_бабин_яр

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