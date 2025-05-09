Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Європи.

"Свобода, рівність, демократія, повага до кожного життя. Слова, якою б мовою не звучали, для всіх нас у Європі однаково цінні, однаково важливі. Ми довели, що наша єдність є найбільшою силою. Коли всі в Україні обʼєдналися заради свого майбутнього у Європі й коли всі у Європі обʼєдналися довкола України. З Днем Європи!" - написав Зеленський в телеграм-каналі в п’ятницю, 9 травня.