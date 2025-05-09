Член Конгресу США Лоулер: Підтримка України одночасно є захистом сусідніх держав

Підтримка з боку США є вкрай необхідною для того, щоб сусідні з Україною країни залишались залишалися вільними від зовнішнього втручання й агресії, вважає член Конгресу США Майк Лоулер.

У своєму відеозверненні під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму під назвою "UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", Лоулер зауважив, що США повинні й надалі твердо стояти на захисті безпеки в регіоні.

"Підтримуючи Україну, ми захищаємо не лише її, але й оберігаємо Молдову та інші демократичні країни, розташовані неподалік від лінії фронту, від зовнішніх агресорів. Молдова, як і Україна, стикається зі значним тиском з боку деструктивних сил, що прагнуть підірвати її суверенітет і розвиток. Наша підтримка є життєво важливою для того, щоб ці нації залишалися вільними від зовнішнього втручання й агресії", - сказав він.

Член Конгресу наголосив, що зміцнення трансатлантичного партнерства - це не лише дипломатичні зусилля, а й реальні кроки, спрямовані на посилення співпраці у сфері безпеки, розширення економічних зв’язків та протидії агресорам, щоб їхні спроби дестабілізувати демократії у Східній Європі зазнали поразки.

На його переконання, стратегічні інвестиції в енергетичну інфраструктуру, кібербезпеку та рідкоземельні мінерали не лише допомагають стримувати іноземний вплив, а й посилюють безпеку США та зміцнюють стійкість глобальних ланцюгів постачання.

Лоулер додав, що США повинні відігравати провідну роль у формуванні підходів до видобутку й захисту цих ресурсів.

"Наприклад, нещодавно підписана угода між Україною та США про корисні копалини — це важливий крок для забезпечення доступу до стратегічних ресурсів, які зміцнюють світові ланцюги постачання, створюють робочі місця та підтримують стабільність у регіоні. Ця угода є частиною ширшої ініціативи не дати ворожим зовнішнім силам закріпитися в цьому важливому регіоні. Наша підтримка — це не лише допомога, а й захист американських інтересів, суверенітету й довгострокової стабільності разом із європейськими союзниками", - підсумував Лоулер.