Інтерфакс-Україна
Події
14:20 08.05.2025

Міністр оборони Бельгії: Ми збільшимо обсяги допомоги Україні, зокрема військової

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Україна може розраховувати на Бельгію, заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

У своєму відеозверненні під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму під назвою "UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", міністр запевнив, що Бельгія з Україною.

"Ми й надалі підтримуватимемо вашу прекрасну країну, і новий уряд докладатиме ще більше зусиль для цього. Ми збільшимо обсяги допомоги, зокрема військової. Ми також готові долучитися до "коаліції охочих", коли буде укладено мирну угоду", - зазначив він.

Франкен наголосив, що Україна може розраховувати на Бельгію і в майбутньому.

Теги: #ksf #ksf2025 #франкен

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