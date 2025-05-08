Міністр оборони Бельгії: Ми збільшимо обсяги допомоги Україні, зокрема військової

Україна може розраховувати на Бельгію, заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

У своєму відеозверненні під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму під назвою "UA: Єднаймося знову, щоб подолати світового агресора", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", міністр запевнив, що Бельгія з Україною.

"Ми й надалі підтримуватимемо вашу прекрасну країну, і новий уряд докладатиме ще більше зусиль для цього. Ми збільшимо обсяги допомоги, зокрема військової. Ми також готові долучитися до "коаліції охочих", коли буде укладено мирну угоду", - зазначив він.

Франкен наголосив, що Україна може розраховувати на Бельгію і в майбутньому.