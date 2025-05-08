Харків отримає шість тролейбусів Skoda 21Tr з чеського міста Брно - МЗС

Шість тролейбусів Skoda 21Tr вирушили з аеропорту міста Брно до Харкова на початку травня, повідомили в офіційному Telegram-каналі Міністерства закордонних справ України.

Передача техніки стала можливою завдяки співпраці Консульства України в Брно та підприємства Dopravní podnik města Brna.

"Ініціативу з передачі техніки реалізували за сприяння Консульства України в місті Брно спільно з підприємством Dopravní podnik města Brna. Після понад 25 років служби тролейбуси отримають друге життя у Харкові", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, очікується, що до міста також вирушать нові партії техніки.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/5618