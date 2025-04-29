Дитина загинула внаслідок атаки російського БпЛА у Дніпропетровській області

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Дитина загинула через атаку ворожого дрона у Самарівському районі Дніпропетровської області, повідомила ДСНС у телеграм-каналі.

"Уночі російські війська атакували Дніпропетровщину. У Самарівському районі ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Під завалами опинились діти. Місцеві мешканці самостійно витягли одну дитину, проте дівчинка 2012 року народження, на жаль, померла дорогою до лікарні. Ще одну дівчинку 2019 року народження врятували рятувальники та передали медикам. Постраждали також їхні батьки, але від госпіталізації відмовилися", - йдеться в повідомленні ДСНС.

У Синельниківському районі внаслідок удару по підприємству сталася пожежа. Попередньо, загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації наслідків залучено 27 рятувальників та 7 одиниць техніки.