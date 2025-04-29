Інтерфакс-Україна
Події
08:11 29.04.2025

Дитина загинула внаслідок атаки російського БпЛА у Дніпропетровській області

1 хв читати
Дитина загинула внаслідок атаки російського БпЛА у Дніпропетровській області
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Дитина загинула через атаку ворожого дрона у Самарівському районі Дніпропетровської області, повідомила ДСНС у телеграм-каналі.

"Уночі російські війська атакували Дніпропетровщину. У Самарівському районі ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Під завалами опинились діти. Місцеві мешканці самостійно витягли одну дитину, проте дівчинка 2012 року народження, на жаль, померла дорогою до лікарні. Ще одну дівчинку 2019 року народження врятували рятувальники та передали медикам. Постраждали також їхні батьки, але від госпіталізації відмовилися", - йдеться в повідомленні ДСНС.

У Синельниківському районі внаслідок удару по підприємству сталася пожежа. Попередньо, загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації наслідків залучено 27 рятувальників та 7 одиниць техніки.

 

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #жертви #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:08 29.04.2025
Саме Росія має припинити вогонь і не блокувати мирні зусилля Трампа - Єрмак

Саме Росія має припинити вогонь і не блокувати мирні зусилля Трампа - Єрмак

02:37 29.04.2025
Одна людина поранена внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА в Деснянському районі Києва – Кличко

Одна людина поранена внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА в Деснянському районі Києва – Кличко

12:15 28.04.2025
В Новоекономічному Донецької області троє загиблих внаслідок ворожої атаки

В Новоекономічному Донецької області троє загиблих внаслідок ворожої атаки

22:39 27.04.2025
Ще одна людина загинула через ворожий БпЛА на Дніпропетровщину – Лисак

Ще одна людина загинула через ворожий БпЛА на Дніпропетровщину – Лисак

20:45 27.04.2025
До 11 зросла кількість жертв у Ванкувері, поранених десятки, число жертв може зрости

До 11 зросла кількість жертв у Ванкувері, поранених десятки, число жертв може зрости

16:13 27.04.2025
Кількість загиблих внаслідок вибуху в іранському порту Бандар-Аббас зросла до 28 чоловік

Кількість загиблих внаслідок вибуху в іранському порту Бандар-Аббас зросла до 28 чоловік

14:06 27.04.2025
Дев'ять людей загинули внаслідок наїзду на натовп на вуличному фестивалі у Ванкувері

Дев'ять людей загинули внаслідок наїзду на натовп на вуличному фестивалі у Ванкувері

13:38 27.04.2025
Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА у Павлограді постраждали 18 чоловік

Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА у Павлограді постраждали 18 чоловік

08:49 27.04.2025
Один цивільний загинув і одна дитина постраждала внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА в Дніпропетровській області

Один цивільний загинув і одна дитина постраждала внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА в Дніпропетровській області

20:44 26.04.2025
Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів та атак БПЛА в Дніпропетровській області

Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів та атак БПЛА в Дніпропетровській області

ВАЖЛИВЕ

Упродовж доби зафіксовано 178 бойових зіткнень

Зеленський: Немає причин чекати 8 травня, має бути негайне і безумовне припинення вогню

Сили безпілотних систем знищили більш ніж 50 "шахедів" завдяки новим технологіям

Сибіга: Якщо Росія дійсно хоче миру, то вона повинна припинити вогонь, не чекаючи на 9 травня

Заморозки очікуються в Україні в ніч проти вівторка, вдень 16-21° тепла

ОСТАННЄ

Сили оборони вразили за добу 16 районів зосередження окупантів

Упродовж доби зафіксовано 178 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

29 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Росія готується посилити примусове вивезення та депортацію українських дітей - ISW

Трамп вважає, що під час другого терміну повноважень він керує не лише США, а й усім світом – ЗМІ

Штучний інтелект встановив, що заяви Трампа і членів його адміністрації збігаються з наративами Кремля – ЗМІ

АРМА перевірить інформацію щодо вартості активів виробника "Моршинської" у ВАКС і СБУ

Вартість активів виробника "Моршинської" за півтора роки зросла вдвіччі - до 5,8 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА